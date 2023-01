In die Panzer-Debatte kommt Bewegung – zwar nicht in Berlin, aber dafür in Warschau: Polen wird bei der Bundesregierung eine Genehmigung für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine beantragen, wie Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ankündigt. Die Äußerung von Außenministerin Baerbock, offen für eine Lieferung an die Ukraine durch Polen zu sein, wird in Warschau begrüßt. "Es ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagt der polnische Präsidentenberater Marcin Przydacz im polnischen Rundfunk. "Wir begrüßen die Position des deutschen Außenministeriums."