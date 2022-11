Auchh Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt eine genaue Untersuchung zum Raketeneinschlag in Polen an.



"Wir wollen diesen Einschlag, diese Zerstörung genau untersuchen und auch erst dann genau sagen, was das für eine Rakete war, von wem sie stammt und was wir daraus für Schlussfolgerungen zu ziehen haben", sagt Scholz in einem Interview mit der "Welt", das am Rande des G20-Gipfels auf Bali geführt wurde.





Der Kanzler betont darin zugleich, dass der Raketeneinschlag "nicht denkbar wäre ohne den russischen Krieg gegen die Ukraine" sowie die derzeitigen "massiven Luftangriffe" Russlands gegen die Energie-Infrastruktur des Landes.