Stoltenberg fordert Putin zum Truppen-Abzug aus der Ukraine auf

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verlangt vom russischen Präsidenten Wladimir Putin den sofortigen Abzug seiner Armee aus der Ukraine. "Der brutale Krieg von Präsident Putin gegen die Ukraine ist absolut inakzeptabel", sagt Stoltenberg zum Abschluss des Nato-Gipfels in Madrid. Nicht nur verursache der russische Angriffskrieg Tod und Zerstörung in der Ukraine, er habe etwa in Form steigender Lebensmittelpreise auch Auswirkungen auf die ganze Welt. "Deshalb sollte Präsident Putin seine Streitkräfte zurückziehen und diesen Krieg sofort beenden, in dem er aufhört, eine demokratische, souveräne Nation anzugreifen und so viel Leid in der Ukraine zu verursachen."