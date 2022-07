Deutsche Bahn beteiligt sich in großem Umfang an Ausfuhr von ukrainischem Getreide



Die Welt braucht das Getreide aus der Ukraine, um Hungersnöte zu verhindern – vor allem in Afrika, heißt es. Rund 20 Millionen Tonnen sollen in dem Kriegsland feststecken. Nun will die Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo gemeinsam mit Bahn anderer Länder in großem Umfang dabei helfen, das Getreide auszuführen. "Wir gehen davon aus, dass wir das System in den nächsten Wochen extrem hochfahren können, so dass es uns gelingt, das Maximum, was die Kapazität der Schiene hergibt, aus der Ukraine rauszufahren“, so die DB-Cargo-Chefin Sigrdi Nikutta im ZDF. Die Lieferung sollen in verschiedene Häfen in Polen, Deutschland und den Niederlanden gehen. Vor dort soll das Getreide in alle Welt verschifft werden.