Nach den Lecks an der Ostsee-Pipeline Nord Stream bietet Russlands Präsident Putin nun Gaslieferungen durch den noch betriebsfähigen Strang der Pipeline Nord Stream 2 an. "Man muss nur den Hahn aufdrehen", sagt Putin bei einem Auftritt auf der russischen Energiewoche in Moskau. Die Röhre sei wohl nicht so beschädigt worden, dass sie nicht mehr genutzt werden könne. Der Kremlchef bezeichnet die Lecks als eine Tat des "internationalen Terrorismus". Davon würden die Ukraine, Polen und die USA profitieren, so Putin.



An den beiden Röhren von Nord Stream 1 und einer Röhre von Nord Stream 2 in der Ostsee waren nach Explosionen Ende September schwere Beschädigungen entdeckt worden. Unter anderem die EU, die Nato sowie Sicherheitskreise hatten schon unmittelbar darauf von Sabotage als Ursache gesprochen.