Ungeachtet des Dementis aus Kiew macht jetzt auch Kremlsprecher Dmitri Peskow die Ukraine für die Drohnenattacken auf Moskau verantwortlich. "Es ist völlig klar, dass es sich um Antworten des Kiewer Regimes auf unsere ziemlich effektiven Schläge gegen eins der Entscheidungszentren handelt", zitiert ihn die Nachrichtenagentur Interfax. Peskow bezieht sich damit auf einen russischen Angriff am Sonntag, ohne aber genauere Angaben zu machen. Der Kreml hatte weder am Sonntag noch gestern die Zerstörung hochrangiger Kommandostrukturen in Kiew vermeldet. In der Ukraine wurden an diesen beiden Tagen allerdings zahlreiche Drohnen- und Raketenangriffe auf zivile Objekte registriert.



Präsident Wladimir Putin sei über die Drohnenangriffe auf Moskau, bei denen mehrere Wohnhäuser in der russischen Hauptstadt beschädigt wurden, seit dem Morgen in Echtzeit informiert worden, sagt Peskow weiter.