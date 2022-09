Bürgermeister: Russland wird ukrainische Männer in seine Armee zwingen +++ Schüsse bei Protesten gegen Teilmobilisierung +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Die von Kremlchef Wladimir Putin in Russland angeordnete Teilmobilmachung trifft laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ethnische Minderheiten besonders hart. "Wir sehen, dass Menschen, besonders in Dagestan, angefangen haben, um ihr Leben zu kämpfen", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Montag. Er bezog sich dabei auf heftige Proteste, die Stunden zuvor in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan im Kaukasus ausgebrochen waren. Der Umgang mit russischen Kriegsdienstverweigern soll heute auf EU-Ebene koordiniert werden.

Selenskyj machte unterdessen deutlich, dass er die indirekten Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit einem Einsatz von Atomraketen nicht für einen Bluff hält. "Vielleicht war es gestern ein Bluff", so Selenskyj, nun könnte Putin es ernst meinen. Vor allem mit Blick auf die besetzten Gebiete in der Ukraine, die nun annektiert werden sollen. Die völkerrechtswidrigen Scheinreferenden zu einem Beitritt zu Russland werden an diesem Montag fortgesetzt.

Lesen Sie alles über die Ereignisse des 215. Kriegstages im stern-Liveblog.

Putin-Freund Prigoschin gibt Gründung der Wagner-Söldnertruppe zu

Volker Königkrämer

Der für seine engen Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin bekannte russische Unternehmer Jewgeni Prigoschin hat sich zur Gründung der Söldner-Truppe Wagner bekannt - und deren Einsätze in Ländern in Europa, Nahost und Afrika bestätigt. Er habe die Gruppe im Mai 2014 gegründet, um Kämpfer in den ukrainischen Donbass zu schicken, erklärt Prigoschin in einer Mitteilung seines Unternehmens. Ab diesem Zeitpunkt sei "eine Gruppe von Patrioten" geboren, die "später den Namen bataillonstaktische Gruppe Wagner" erhalten habe.



Prigoschin hatte zuvor mehrfach Verbindungen zur Wagner-Gruppe bestritten. Mehrere westliche Staaten und russische Medien hatten Prigoschin vorgeworfen, die Wagner-Gruppe zu finanzieren. Wagner-Kämpfer waren unter anderem in Syrien, Libyen, der Ukraine und Zentralafrika beobachtet worden. Prigoschin erklärt weiter: "Und nun ein Geständnis (...) diese Jungs, Helden, haben das syrische Volk verteidigt, andere Völker in arabischen Ländern, die Benachteiligten in Afrika und Lateinamerika, sie sind zu einer Säule unseres Vaterlandes geworden."



Die paramilitärische Wagner-Gruppe steht seit Jahren im Verdacht, an verschiedenen Konfliktschauplätzen im Verborgenen für den Kreml zu arbeiten. Moskau hat dies stets bestritten und jegliche Verbindung mit paramilitärischen Gruppen verneint. Prigoschin selbst war eine Zeit lang einer der Lieferanten der Küchen im Kremlin, was ihm den Spitznamen "Putins Koch" einbrachte.

Dieter Hoss

Im Zuge der von vielen Russen abgelehnten Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine hat ein Reservist auf den Leiter einer Einberufungsstelle geschossen und den Mann schwer verletzt. Der Vorfall hat sich in der ostsibirischen Stadt Ust-Ilimsk im Gebiet Irkutsk ereignet, teilt der Gouverneur der Region, Igor Kobsew, im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der 25 Jahre alte Reservist, der zum Kriegsdienst in der Ukraine eingezogen werden sollte, wurde demnach festgenommen. Der Zustand des "Militärkommissars" sei kritisch, sagt Kobsew. "Die Ärzte kämpfen um sein Leben."

Dagestan: Schüsse bei Widerstand gegen Teilmobilisierung

Dieter Hoss

Im Dorf Endirej in Dagestan haben Anwohner eine Straße blockiert, um so die von Putin angeordnete Teilmobilisierung zu behindern, teilen die Bürgerrechtler mit. Auf Videos ist zu sehen, wie Polizisten Gewehre in die Luft richten, dann sind Schüsse zu hören. Laut dagestanischen Medien war der Protest eine Reaktion darauf, dass aus dem Dorf 110 Männer in den Krieg gegen die Ukraine gezwungen wurden. Auch in Dagestans Hauptstadt Machatschkala gab es größere Proteste. Dagestan gehört zu den Regionen Russlands, aus denen Beobachtern zufolge besonders viele Männer eingezogen werden. Aktivisten beklagen, dass Angehörige ethnischer Minderheiten besonders stark von der Mobilmachung betroffen sind und sprechen deshalb teils sogar von "ethnischen Säuberungen". Auch in den Regionen Jakutien und Burjatien in Sibirien sind die Anti-Mobilisierungs-Proteste besonders groß.

Dieter Hoss

Die USA haben Russland sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen vor "katastrophalen" Konsequenzen eines Atomwaffen-Einsatzes gewarnt. "Wir haben den Russen sehr deutlich öffentlich und auch unter vier Augen gesagt, dass sie das Geschwätz über Atomwaffen sein lassen sollen", sagt US-Außenminister Antony Blinken in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der Sendung "60 Minutes" von CBS News. Blinken sagt in dem Interview, das am Rande der UN-Generaldebatte in New York geführt wurde, es sei "sehr wichtig, dass Moskau von uns hört und von uns erfährt, dass die Konsequenzen entsetzlich wären. Und das haben wir sehr deutlich gemacht", so Blinken. Jeder Einsatz von Atomwaffen "hätte natürlich katastrophale Auswirkungen für das Land, das sie einsetzt, aber auch für viele andere."

Selenskyj nimmt indirekte Drohung Putins mit Atomwaffen ernst

Dieter Hoss

In einem Interview des US-Senders CBS News macht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutlich, dass er Putins Atomdrohungen ernst nehme. "Vielleicht war es gestern ein Bluff. Jetzt könnte es Realität sein", sagt Selenskyj. Er verweist auf die Gefechte um das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja und sagt: "Er [Putin] will die ganze Welt erschrecken. Dies sind die ersten Schritte seiner nuklearen Erpressung. Ich glaube nicht, dass er blufft." Putin hatte am Mittwoch in seiner Rede zur Bekanntgabe der Teilmobilmachung gesagt: "Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes unbedingt alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Das ist kein Bluff." Beobachter sehen darin eine Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen.

Bürgermeister fürchtet: Russland wird Ukrainer in seine Armee zwingen

Dieter Hoss

Der Bürgermeister der von Russland besetzten Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine, Iwan Fedorow, befürchtet, dass auch Ukrainer in diesen Regionen für den russischen Kriegsdienst rekrutiert werden. "Sie werden die Männer dazu zwingen, in ihren Streitkräften zu kämpfen", sagte Fedorow den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Männer zwischen 18 und 63 dürften seine Stadt Melitopol nicht verlassen, sagt Fedorow. "Wir haben unseren Männern geraten, Melitopol Richtung Krim zu verlassen und von dort nach Georgien oder in die Europäische Union zu reisen. Aber jetzt sind die Stadt und die Dörfer in der Region abgeriegelt", so der Bürgermeister. Russland erlaube keine Fahrten zwischen den Städten und den Dörfern. "Sie werden unsere Männer einziehen und als Kanonenfutter missbrauchen. Sie werden alle Männer mobilisieren, egal welchen Alters", befürchtet der Bürgermeister.

Deutsche Umwelthilfe fordert Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung

Dieter Hoss

Die Deutsche Umwelthilfe hat angesichts der Energiekrise den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Privathaushalten gefordert. "In diesem Winter sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass sowohl auf die Weihnachtsbeleuchtung in Städten, wie auch die der Häuser und Wohnungen verzichtet wird", sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Energieknappheit aber auch aus Gründen des Klimaschutzes sollten wir einmal innehalten", erklärte er. Resch wies auf den Stromverbrauch hin. "Allein die privaten Beleuchtungsorgien verursachen pro Jahr einen Stromverbrauch von über 600 Millionen Kilowattstunden Strom – so viel wie eine mittlere Großstadt mit 400 000 Einwohnern im Jahr verbraucht." Resch schlägt einen beleuchteten Baum pro Stadt und Gemeinde vor.

Dieter Hoss

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, wir begleiten Sie auch heute durch die Ereignisse des Krieges in der Ukraine! Das sind die Nachrichten aus der Nacht: Bei Protesten gegen die Teilmobilisierung in Dagestan kommt es zu Schüssen. Aus der Region werden angeblich überdurchschnittlich viele junge Männer zur Armee einberufen.

In den von Moskau besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine ziehen die Besatzer die Scheinreferenden über einen Beitritt der Regionen zu Russland trotz Beschuss weiter durch.

In einem Interview des US-Senders CBS News macht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutlich, dass er Putins Atomdrohungen ernst nehme und nicht mehr für einen Bluff halte.

