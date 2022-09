UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Scheinreferenden +++ Selenskyj ruft zum Kampf gegen Putin auf +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

In einem international nicht anerkannten Verfahren will Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Freitag vier ukrainische Gebiete annektieren. In der Nacht erkannte der Kremlchef in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten an. Aus Moskaus Sicht gilt dies als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können. Die Annexion auch der Gebiete Luhansk und Donezk soll bei einem Festakt mit Russlands Machtelite im Kreml besiegelt werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russische Bevölkerung aufgefordert, sich gegen Putin aufzulehnen und den Krieg zu stoppen. "Um das zu beenden, muss man diesen Einen in Russland stoppen, der Krieg mehr will als das Leben", sagte Selenskyj in einer in Kiew veröffentlichten Videobotschaft. Nur ein einziger Mensch in Russland wolle den Krieg, meinte er mit Blick auf Putin.

Lesen Sie alles über die Ereignisse des 219. Kriegstages im stern-Liveblog.

Tag 219 des Krieges in der Ukraine Kapitel Jetzt live: Putins Rede zur Annexion TV-Sender zeigt Countdown bis zur Annexion Ukraine meldet 23 Tote nach russischem Angriff Russische Truppen bei Lyman wohl eingekesselt Putin erkennt Unabhängigkeit von Saporischschja und Cherson an Selenskyj ruft zum Kampf gegen Putin auf Tim Schulze Das Twitter-Video des britischen "Guardian"-Korrespondenten Andrew Roth zeigt schön, wie die "Zuschauer" für das Konzert in Bussen zum Roten Platz gefahren werden. “@Andrew__Roth Getting a ½ Friday at the Kremlin to listen to Putler! Be a great target for HIMARS!” Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tim Schulze Für das Konzert sind schon vor Tagen in den sozialen Netzwerken und einschlägigen Plattformen Anzeigen aufgetaucht, die um Zuschauer warben: "Gesucht werden Männer, Beschäftigung für fünf Stunden, Treffen um 13.30 Uhr, Ansehen einer Veranstaltung. Bezahlung 900 Rubel", heißt es beispielsweise in einer Annonce, wie meine Kollegin Ellen Ivits in ihrem Artikel schreibt (siehe unten). 900 Rubel für Männer, 600 für Frauen – wie Putin seine große Show bekommen soll Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Wladimir Putin hat Russland einen großen Auftritt versprochen. Damit er ihn auch bekommt, greift der Kreml zu bewährte… Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tim Schulze Die Annexionsshow im großen Kremlpalast ist vorbei und lässt eine ratlose und entsetzte Welt zurück, und vermutlich auch viele Russinnen und Russen. Jetzt soll es ein Konzert auf dem Roten Platz im Kreml geben. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller Der offizielle Teil ist vorbei. Russland hat die vier ostukrainischen Regionen annektiert. Während deren Vertreter Putin die Hand reichen, ertönt die russische Nationalhymne lautstark im Hintergrund. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tim Schulze Jetzt ist die Rede im großen Kreml-Palast zu Ende: Putin und die vier Separatisten-Chefs: Leonid Passetschnik (Luhansk), Denis Puschilin (Donezk), Wladimir Saldo (Cherson), Jewgenij Bki (Saporischschja) betreten nach dem Applaus die Bühne und setzen sich an einen Schreibtisch links auf der Bühne und unterzeichnen das Annexionsabkommen. Putin sitzt an einem Schreibtisch rechts und unterschreibt ebenfalls. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller Putin unterschreibt das Dokument als erster. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller Nachdem sich der Applaus gelegt hat, schreiten die Vertreter der vier ostukrainischen Gebiete voran, um die offizielle Urkunde zur Aufnahme in die Russische Föderation zu unterzeichnen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Standing Ovations für Wladimir Putin. Nach etwa 35 Sekunden unterbricht die Ankündigung der Unterzeichnung der Annexionsurkunde den Applaus. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tim Schulze Russland kämpfe laut Putin um Freiheit und Frieden. Russland gehe es nicht um die Unterdrückung von Volkern und Kulturen, doch die Hegemonie des Westen ist nicht umkehrbar und zu zu einem alten Zustand könne man nicht zurückkehren. Putin ruft dazu auf, "unsere Kinder und Enkel vor Sklaverei" zu schützen. Putin sagt ernsthaft: "Unsere Werte sind durch die Liebe zu den Menschen bestimmt. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller

Putin widmete sich dem nächsten kruden Thema. Der Westen lasse keine moralischen und religiösen Familienwerte mehr zu, behauptet er.

"Wollen wir etwa hier in Russland anstatt Mutter und Vater Elternteil 1 und Elternteil 2 haben?", fragt der Kremlchef. Ob man es ernsthaft wollen könne, dass Kinder schon in der Grundschule lernen, dass es neben Mann und Frau ein weiteres Geschlecht gebe, fragt Putin rhetorisch. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tim Schulze Der Westen und die USA verwehren den Völkern der Welt wahre Selbstbestimmung und Freiheit.





Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tim Schulze "Sie lügen wie Goebbels," sagt Putin über den Westen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Yannik Schüller



Putin nimmt weiter Fahrt auf.



Der Westen habe in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, zu welchen Gewaltakten er imstande ist. Im Zweiten Weltkrieg hätten Briten und Amerikaner ohne militärische Notwendigkeit deutsche Städte wie Köln, Hamburg und Dresden in Schutt und Asche gelegt.



Genau wie der Abwurf der Atombomben über Japan habe das nur ein Ziel gehabt: Einschüchterung. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tim Schulze Wäre die Situation nicht so ernst und die Lage der Menschen in der Ukraine teilweise tragisch, müsste man über diese Rede lachen. Sie ist grotesk. Da redet einer, der sich sehr weit abgewandt hat von der Welt. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tim Schulze Die Rede ist eine einzige Beschimpfung des Westens und insbesondere der USA. Die Europäer "verraten die eigene Heimat", weil sie sich als Marionetten der USA benutzen lassen: "Das Diktat der USA basiert auf grober Gewalt".



