Eine erste Gruppe russischer Sträflinge ist dem Chef der Söldnergruppe Wagner zufolge nach dem Kriegseinsatz in der Ukraine begnadigt und freigelassen worden. "Sie haben Ihren Vertrag erfüllt. Sie haben ehrenhaft gearbeitet, mit Würde", sagt Jewgeni Prigoschin in einem von der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti verbreiteten Video zu einer Gruppe teils verletzter Männer, deren Gesichter nur verschwommen zu erkennen sind. Die Männer sollten von der Gesellschaft nach dem Abschluss ihres sechsmonatigen Vertrages "mit dem tiefsten Respekt behandelt werden", fordert der Putin-Vertraute in dem Clip. "Trinken Sie nicht viel zu viel, nehmen Sie keine Drogen, vergewaltigen Sie keine Frauen, machen Sie keine Dummheiten."



Die Gruppe Wagner steht in Putins Krieg an vorderster Front. Im September war ein Video aufgetaucht, in dem mutmaßlich Prigoschin Inhaftierten in einem Gefängnishof Verträge für einen Kampfeinsatz in der Ukraine mit abschreckenden Bedingungen anbietet. "Wenn Sie in der Ukraine ankommen und entscheiden, dass es nichts für Sie ist, werden wir das als Fahnenflucht betrachten und Sie erschießen", sagt er.