Russland fordert seine Teilnahme an einer internationalen Untersuchung der Lecks an den Nord-Stream-Pipelines. "Es muss dazu wirklich eine Untersuchung geben, natürlich mit der Beteiligung von Russland", zitieren russischen Nachrichtenorganisationen den Vize-Außenminister Sergej Werschinin. Er appelliert an Deutschland, sich an dieser gemeinsamen Untersuchung zu beteiligen.





Der Westen wie auch Russland haben erklärt, dass sie von Sabotage als Ursache der vier Lecks an den beiden von Russland nach Deutschland führenden Ostsee-Pipelines sehen. Am Freitag hatte sich der UN-Sicherheitsrat mit den Lecks an den Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 befasst. Im Sicherheitsrat habe die "allgemeine Auffassung" geherrscht, dass es sich um Sabotage handle, erklärt Werschinin. Doch sei in der Sitzung "keine Entscheidung" über eine internationale Untersuchung getroffen worden, bedauert er.