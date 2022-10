Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt laut einem Bericht des "Spiegel" vor Sabotageakten gegen die kritische Infrastruktur. Das Magazin beruft sich auf ein Schreiben der Behörde an Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Wirtschaft. Hintergrund ist demnach die offensichtlich mutwillige Beschädigung der Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee.





In dem Schreiben des BKA heißt es laut "Spiegel", dass es zu weiteren Sabotageaktionen gegen die so genannte kritische Infrastruktur kommen könnte, auch "in quantitativ und gegebenenfalls auch qualitativ gesteigerter Form". Attacken könnten sich etwa gegen Gas- und Stromleitungen sowie Internetkabel in der Tiefsee richten. Aber auch Offshore-Anlagen oder Einrichtungen an Land wie LNG-Terminals oder Windkraftanlagen könnten "ein weiteres Angriffsziel darstellen", heißt es demnach weiter. Auch Cyberattacken seien hier "in Betracht zu ziehen".