Außenministerin Annalena Baerbock ruft Europa und den Westen dazu auf, auch 2023 eng und solidarisch an der Seite der Ukraine zu stehen. Angesichts der russischen Aggression liege die stärkste Reaktion in der gemeinsamen Antwort der Partner, sagt die Grünen-Politikerin bei einer Konferenz der Leiterinnen und Leiter der portugiesischen Auslandsvertretungen in der Hauptstadt Lissabon, zu der sie ihr portugiesischer Kollegen João Gomes Cravinho eingeladen hatte.





Auf der Tagung verurteilt Baerbock die russischen Angriffe auf die Ukraine über die Feiertage scharf. Der größte Wunsch für das neue Jahr sei Frieden in 2023, so Baerbock. Aber man dürfe sich den nicht nur wünschen. Solange Russland die Ukraine selbst an den Festtagen angreife, sei das ein Angriff auf die Menschlichkeit. Deswegen müsse man so lange es nötig sei, an der Seite der Ukraine stehen.