"Ehrlich gesagt, es weiß keiner!" Mit solch entwaffnender Ehrlichkeit antwortet Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, auf die Frage im ZDF-Morgenmagazin, wie es künftig mit den Gas-Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 weiter geht.

Müller zufolge gibt es aus Moskau unterschiedliche Singale in dieser Frage. Auf der einen Seite gebe es Aussagen von Kreml-Sprechern, man könne in Kombination mit der zugesagten Lieferung einer gewarteten Siemens-Turbine aus Kanada wieder wesentlich mehr Gas liefern. Auf der anderen Seite habe es auch sehr martialische Ansagen gegeben.



Im schlimmsten Fall, wenn Russland die Gas-Lieferungen durch Nord Stream 1 auch nach der Wartung ab diesem Montag stoppe, gebe es mehrere Szenarien, in denen Deutschland in eine Gas-Notlage rutsche. Es komme auf mehrere Faktoren an, etwa die Beschaffung von Terminals für Flüssiggas und wie schnell man mit der Einsparung von Gas vorankomme, sagt Müller. Aus Sicht der Bundesnetzagentur gelte es auch, ein Nord-Süd-Gefälle in Deutschland bei der Gasversorgung zu verhindern. Daher würden die Speicher im Süden gezielt gefüllt.