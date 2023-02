An der Baustelle der Potsdamer Garnisonkirche ist ein Plakat zerstört worden, das als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine aufgehängt wurde. Die brandenburgische Polizei ermittelt bereits einen Verdächtigen, wie sie in Brandenburg an der Havel mitteilt. Der 40-Jährige habe sich bei der Tat gefilmt und das Video in sozialen Medien veröffentlicht.

Das etwa 20 Meter hohe Großplakat am Kirchturm zeigte als Teil eines Kunstprojekts mit Porträts ukrainischer Frauen eine Mutter mit Kind. Der Verdächtige habe das Gesicht der Frau auf dem Bild herausgeschnitten und an der Stelle ein anderes Plakat mit einer politische Botschaft zum Ukraine-Krieg aufgehängt. Dazu war der Mann offenbar in der Nacht zum Sonntag auf die gesicherte Baustelle vorgedrungen, wie die Polizei weiter mitteilt. Es werde auch ermittelt, ob es Zusammenhänge mit anderen Taten in Potsdam gebe.