Die russischen Truppen haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor ihrem Rückzug aus der Stadt Cherson die gesamte Infrastruktur in der Stadt zerstört.



"In Cherson gibt es keinen Strom, keine Kommunikation, kein Internet und kein Fernsehen", so Selenskyj nach seinem Besuch in der Stadt am Montagabend in einer Videobotschaft. "Alle wichtigen Einrichtungen in der Stadt und in der Region sind vermint." Die Rückeroberung Chersons bezeichnete Selenskyj während seines Besuchs in der Stadt als "Anfang vom Ende des Krieges".





Der größte Teil der befreiten Region Cherson ist nach Angaben des staatlichen Stromversorgers Ukrenergo bereits seit dem 6. November ohne Strom. Nach Angaben von Ukrenergo-Chef Wolodymyr Kudryzkyj hatten die russischen Truppen ein wichtiges Kraftwerk zerstört.