55 ukrainische Soldaten sollen noch in dieser Woche in Spanien ihre Ausbildung an Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 abschließen. Die Soldaten würden bereits am Mittwoch nach dem Ende ihres einmonatigen Trainingseinsatzes über Polen zurück an die Front in der Ukraine reisen, heißt es aus Regierungskreisen in Madrid.



Die ukrainischen Soldaten seien zwölf Stunden täglich und an sechs Tagen pro Woche auf dem Truppenübungsplatz San Gregorio nahe der nordostspanischen Stadt Saragossa an den Leopard-Panzern ausgebildet worden, erklärt ein spanischer Offizier. Die Ausbildung habe teils auf dem Truppenübungsplatz, teils an Simulatoren stattgefunden – und sei vor allem praktischer, technischer und taktischer Natur gewesen.