In der Nacht waren in Kiew an mehreren Stellen Raketentrümmer niedergegangen, auch in einem Tierpark. Autos wurden getroffen, ein unbewohntes Gebäude geriet in Brand. Es gab Behörden zufolge keine Verletzten.





Bürgermeister Vitali Klitschko informierte am Morgen auch darüber, dass in dem Zoo kein Tier verletzt worden sei. "Es gab kein Feuer", sagt er. Schäden habe es nur an Grünanlagen gegeben, die heruntergestürzten Äste von Bäumen seien entfernt. "Es gibt nun Anti-Stress-Maßnahmen mit den Tieren", sagte Klitschko. Der Zoo öffne wie immer für die Besucher. "Also kommen Sie, um sich zu beruhigen und die Bewohner des Kiewer Zoos zu unterstützen!"