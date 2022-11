Auf dem Gelände der ukrainischen Botschaft in der spanischen Hauptstadt Madrid ist eine Briefbombe explodiert. Eine Sicherheitskraft wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, wie es aus Polizeikreisen heißt. Der Brief sei explodiert, als der Wachmann ihn im Garten der Botschaft geöffnet habe, sagt Mercedes González, eine Vertreterin der Regionalregierung in Madrid, dem Fernsehsender Telemadrid. Der Brief sei an den Botschafter adressiert gewesen und in einem normalen Umschlag vom Postboten geliefert worden, so González.



Nach Angaben aus Polizeikreisen wurden Ermittlungen aufgenommen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ordnete eine Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen an allen ukrainischen Botschaften an, wie ein Sprecher des Ministeriums in Online-Netzwerken erklärt.