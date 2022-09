Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



kehrt in der Ukraine wieder ein Stück Vorkriegsnormalität ein? Für die Schulkinder des Landes zumindest ein bisschen, denn nach den Sommerferien geht der Unterricht wieder los. Wie er genau, entscheidet sich von Ort zu Ort. Viele Schulgebäude sind im russischen Angriffskrieg zerstört worden. Einige Kinder und Jugendliche werden ihr neues Schuljahr also nicht wie gewohnt im Klassenraum verbringen - sondern zuhause vor dem Laptop. Online-Unterricht können sie, wenigstens hier hatte das Coronavirus sein Gutes.



Wo die Gebäude noch intakt sind, können die Schüler wie gewohnt in die Klassenräume zurück. Aber viele Eltern wollen das gar nicht, wie eine Umfrage zeigt. 59 Prozent der Eltern wollten ihre Kinder aus Sicherheitsbedenken nicht zur Schule schicken. Die größten Sorgen seien fehlende Schutzräume und eine mangelnde Vorbereitung der Lehrkräfte auf Notfälle. Nur 26 Prozent hatten demnach keine Bedenken.



Und sonst? Wie gewohnt, hier einmal der Überblick über die jüngsten Ereignisse in der Nacht:

AKW Saporischschja : Nuklear-Experten eingetroffen, Mission soll meherer Tage andauern, Atomenergiebehörde will ständige Vertretung in Saporischschja

: Nuklear-Experten eingetroffen, Mission soll meherer Tage andauern, Atomenergiebehörde will ständige Vertretung in Saporischschja Entwicklung an der Front: Präsident Selenskyj berät mit Chefs von Armee, Geheimdienst und Militär, keine Details über Geheimdienstoffensive, Russland spricht aber von Scheitern ukrainischer Angriffe, USA beobachten Fortschritte

Das wird heute wichtig

Ebenfalls zum Schuljahresbeginn trifft sich der russische Präsident Wladimir Putin mit Kindern und Jugendlichen in der Ostsee-Exklave Kaliningrad. Außerdem beginnt Russland im Osten des Landes das alljährliche strategische Militärmanöver. Die Übung "Wostok-2022" (Osten-2022) soll bis zum 9. September dauern. Medien zufolge sollen auch Soldaten aus China, Indien und anderen Ländern teilnehmen.



Einen schönen Donnerstag wünscht

Christine Leitner