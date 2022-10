Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



Sie kennen das Medienereignis, haben es vielleicht sogar selbst schon verfolgt: Jeden Abend tritt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor die Presse und spricht zu seinem Volk. Diese Videoansprachen sind seit Kriegsbeginn ein Mutmacher, nach dem Motto "Ich bin hier". Dagegen eher ungewöhnlich: Ein russischer General tritt vor die Fernsehkameras. Allerdings hat der neue Oberbefehlshaber, Sergej Surowikin, nichts Gutes zu melden. "An diesem Frontabschnitt ist die Lage schwierig", sagt er mit Blick auf die besetzte Stadt Cherson. Russland rechnet mit einem massiven ukrainischen Angriff, um die Stadt zu befreien.



Steht ein Rückzug der Russen aus der Stadt an? Zumindest könnten sie es in Erwägung ziehen. Surowikin sagt im Fernsehen nur, dass "schwierige Entscheidungen" notwendig sein könnten.



Das ist die Lage am 238. Kriegstag in der Ukraine:

Selenyksj bezeichnet Hilfe vom Iran als russische Bankrott-Erklärung

Iran schickt Ausbilder für russische Kämpfer auf die Krim

Nato schickt der Ukraine Luftabwehrgerät gegen iranische Drohnen

gegen iranische Drohnen russischer General Sergej Surowikin bezeichnet Ukraine und Russland als "ein Volk" – Ukraine so von Westen und Nato unabhängiger Staat werden

– Ukraine so von Westen und Nato unabhängiger Staat werden erneut Mitarbeiter von AKW Saporischschja festgenommen

Pentagon spricht über Lösung für Satelliten-Internet in der Ukraine

in der Ukraine Berlusconi sorgt mit Putin-Aussage für Aufregung

Und das wird heute wichtig:

Russlands Präsident Putin berät mit seinem Sicherheitsrat über die Sicherung der Grenzen des Riesenreichs und die Migrationspolitik.



Einen schönen Mittwoch wünscht Ihnen

Christine Leitner