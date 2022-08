Die Deutsche Post stellt ihr nationales Geschäft in Russland ein. "Wir haben diese Entscheidung vergangene Woche getroffen", sagt Konzernchef Frank Appel in einer Telefonkonferenz zur Vorlage der Quartalszahlen in Bonn. Sie beziehe sich zunächst auf Sendungen und Transporte innerhalb Russlands. Es werde ein Sozialplan für die von der Entscheidung betroffenen Angestellten entwickelt. Im Im- und Exportgeschäft bestünden noch vertragliche Verpflichtungen. Vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine erzielte die Deutsche Post in dem Land ein Prozent ihres Gesamtumsatzes.