Die Kämpfe im Donbass halten weiter an, insbesondere in Bachmut kommt es zu großen Schäden

Konferenz in Paris soll Winterhilfe für Ukraine mobilisieren +++ Kiew: Kämpfe um Bachmut und Awdijiwka dauern an +++ Die Meldungen zum Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Das russische Militär hält nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an seiner bisherigen Taktik der gezielten Angriffe gegen das ukrainische Energienetz fest. Um die Not der Bevölkerung zu lindern, soll am Dienstag bei einer internationalen Konferenz in Paris eine Winterhilfe in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht werden.

Die Meldungen vom 293. Tag von Russlands Krieg gegen die Ukraine im stern-Liveblog:

Tag 293 in Russlands Krieg gegen die Ukraine Kapitel Selenskyj: Russland hält an Terrortaktik gegen Energieversorgung fest Volker Königkrämer Ukraines Energieminister German Galuschtschenko hat angesichts Russlands Inbesitznahme des Atomkraftwerks im südukrainischen Saporischschja ein Umdenken bei der atomaren Sicherheit gefordert. Die Situation "zwingt uns dringend, zu überdenken, was wir in Bezug auf Sicherheit tun sollten", sagt Galuschtschenko der Nachrichtenagentur AFP. Dabei handele es sich "nicht nur um ein ukrainisches Problem", sondern eines für "alle Länder der Welt".



Russland hatte das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine kurz nach Beginn des Krieges im Februar besetzt. Seit Monaten beschuldigen sich Moskau und Kiew gegenseitig, für Angriffe um und auf das Atomkraftwerk verantwortlich zu sein. Das größte Akw Europas liegt in der von Russland für annektiert erklärten Region Saporischschja nicht weit von der Front entfernt. Volker Königkrämer In Paris findet heute eine internationale Konferenz zur Organisation der Winterhilfe für die Ukraine statt. Auf dem Treffen mit rund 70 Staaten, internationalen Organisationen sowie der Europäischen Union geht es um die Instandsetzung der durch den russischen Angriffskrieg zerstörten Infrastruktur, allen voran der Strom- und Wärmeversorgung. Ziel sind unmittelbare, koordinierte Hilfen in den Bereichen Energie, Transport, Agrar sowie Wasser- und Gesundheitsversorgung. Konkret geht es darum, die kritische Infrastruktur mit praktischer Hilfe vor Ort aufrecht zu erhalten. Volker Königkrämer Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau indirekt vorgeschlagen, die Besatzungstruppen ab Weihnachten aus der Ukraine abzuziehen. Mit diesem Schritt könne Russland seine wahren Absichten erkennen lassen, sagt Selenskyj in einer Videoschalte zum Gipfel der G7. Sollte Russland seine Armeen aus der Ukraine abziehen, würde dadurch eine zuverlässige Einstellung der Kampfhandlungen erreicht. "Und ich sehe keinen Grund, warum Russland dies nicht jetzt tut, zu Weihnachten. Die Antwort aus Moskau wird zeigen, was man dort wirklich will", wird Selenskyj von der Staatsagentur Unian zitiert. Volker Königkrämer Deutschland hat der Ukraine nach Angaben der FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann weitere Panzerhaubitzen geliefert. "Es sind weitere Panzerhaubitzen geliefert worden, inzwischen 24 Stück", sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag in der Sendung "RTL Direkt". Zudem würden der Ukraine sechs bis sieben Flugabwehrpanzer vom Typ "Gepard" bereitgestellt.



Auf die Frage, ob den Ukrainern auch der deutsche Kampfpanzer "Leopard 2" zur Verfügung gestellt werden müsse, sagt Strack-Zimmermann: "Es wäre dringend erforderlich. Da gibt es auch keinen Grund mehr, es nicht zu tun." Trotz der Bitten aus Kiew lehnt die Bundesregierung die Abgabe moderner Panzer vom Typ "Leopard" und "Marder" bisher ab. Selenskyj: Russland hält an Terrortaktik gegen Energieversorgung fest Volker Königkrämer Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet mit weiteren russischen Angriffen gegen die Stromversorgung seines Landes. "Nach jedem russischen Angriff stellen wir das System wieder her, so weit wie möglich", sagt er in seiner täglichen Videoansprache. Es werde alles getan, um neue Ausrüstung ins Land zu bringen, um die Schäden zu reparieren. Dennoch sei zu bedenken, dass Russland seine Terrortaktik nicht aufgegeben hat. "Das Ausbleiben massiver Raketenangriffe bedeutet nur, dass sich der Feind auf neue vorbereitet und jederzeit zuschlagen kann", sagt Selenskyj.



Nach Einschätzung des ukrainischen Militärgeheimdienstes verfügt Russland noch über ein Arsenal von rund 360 Marschflugkörpern. Dies reiche für mindestens fünf Angriffswellen, sagt Sprecher Vadim Skibizkyj. Volker Königkrämer Die schweren Kämpfe um die Ortschaften Bachmut und Awdijiwka im Donbass im Osten der Ukraine dauern nach Anhaben aus Kiew an. Dort seien mehrere Vorstöße russischer Truppen abgewehrt worden, teilt der ukrainische Generalstab in Kiew mit. Aus Cherson im Süden der Ukraine werden mehrere Angriffe aus russischen Mehrfachraketenwerfern gemeldet. Dort habe es Tote und Verletzte gegeben, heißt es.



Bei mehreren Angriffen der ukrainischen Luftstreitkräfte und der Rohr- und Raketenartillerie seien russische Truppen und auch Panzerfahrzeuge ins Visier genommen worden. Allerdings machen die Militärs in Kiew keine näheren Ortsangaben. Volker Königkrämer Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die G7-Staaten gedrängt, mehr Waffen und Erdgas in die Ukraine zu senden. Sein Land brauche "etwa zwei Milliarden Kubikmeter" zusätzliches Gas, um durch den Winter zu kommen, sagt Selenskyj während einer Videokonferenz der Gruppe großer Industriestaaten (G7). Die G7 sollten zudem "moderne Panzer" sowie "Artillerie und mehr Langstreckenraketen" liefern, fordert er. Russland habe "leider" nach wie vor einen Vorteil bei Artillerie und Raketen, sagt Selenskyj. Dieser Umstand trage zur "Arroganz des Kremls" bei. Volker Königkrämer Guten Morgen, liebe stern-Leserinnen und Leser,

wie üblich informieren wir Sie an dieser Stelle über alle aktuellen Entwicklungen in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Tickaroo Live Blog Software