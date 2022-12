lGuten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



die Entscheidung, ob man trotz Bombenhagel seine Heimat verlässt oder nicht, hat sicherlich auch viel mit Mut zu tun. Viele Menschen in der Ukraine sind wahrscheinlich ziemlich mutig. Heute Morgen erreichte uns die Geschichte eines Mannes, der unter Lebensgefahr in seinem Boot über den Fluss Dnirpo schippert, um Menschen auf den hiesigen Inseln zu retten. Gefährlich ist die Aktion deshalb, weil die Russen nach Ihrem Rückzug aus der Region Cherson nun von der anderen Uferseite Bomben und Granaten fliegen lassen. Auch die Inseln werden beschossen, wer sich dorthin geflüchtet hat, kommt von dort kaum weg. Eine geplante Rettungsmission fie schon ins Wasser. "Leider können wir die Sicherheit der Menschen bei der Überfahrt nicht garantieren", sagte der Gouverneur der Region. Ein Mann macht sich trotzdem auf den Weg und holt die Menschen von den Inseln. Sein Boot wurde bereits von Kugeln getroffen, auch Raketen fielen schon ganz nah. Man kann ihn für verrückt erklären – mutig ist er aber allemal.



Damit starten wir in den 289. Kriegstag und wie gewohnt mit einem Überblick über die jüngsten Ereignisse aus der Nacht:

Basketballerin Brittney Griner gegen Waffenhändler Viktor But: Russland feiert Gefangenenaustausch mit den USA

"russischer Terror": Wolodymyr Selenskyj beklagt verminte Gebiete

Neue Pässe: Russland hat 300.000 Ukrainer eingebürgert

Das wird heute wichtig:

In Moskau ist die Urteilsverkündung gegen den bekannten Oppositionellen Ilja Jaschin geplant. Der 39-Jährige ist nicht nur ein Vertrauter des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny, sondern auch ein Kriegsgegner. Weil er in einem Stream russische Kriegsverbrechen in der Ukraine angeprangert hat, wirft ihm die Justiz "Diskreditierung der Streitkräfte" vor. Der Staatsanwalt fordert neun Jahre Haft für Jaschin.



