Zwei Tage nach dem Angriff auf ein Wohnhaus in Dnipro sichert die stellvertretende US-Verteidigungsministerin Wendy Sherman der Ukraine abermals die "unerschütterliche" Unterstützung ihres Landes zu. Sherman sei nach Kiew gereist und habe sowohl Präsident Wolodymyr Selenskyj als auch Verteidigungsminister Oleksij Resnikow getroffen, teilt Washington mit. Bei den Gesprächen sei es vor allem um die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Kiews angesichts der russischen Aggression gegangen. Der Angriff in Dnipro am Samstagabend war laut UN einer der Angriffe mit den meisten Toten in der Ukraine seit Kriegsbeginn. Dabei wurden mindestens 40 Menschen getötet.



Gestern traf der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, ein. Entsprechend einer bereits im Vorfeld des Besuches gemachten Ankündigung sagte er, dass IAEA-Experten künftig an allen fünf Standorten von Atomkraftwerken in der Ukraine präsent sein sollten. Bisher war die IAEA nur in Saporischschja präsent, dem von russischen Truppen besetzten größten Atomkraftwerk Europas im Süden der Ukraine.