Drei Jahre nach der als gefälscht geltenden Präsidentschaftswahl in Belarus verurteilen die Baltenstaaten und Polen die "massive interne Repression" im Nachbarland und die "Mittäterschaft" der autoritären Führung in Minsk im Ukraine-Krieg. In einer gemeinsamen Mitteilung sichern die Außenminister der vier EU- und Nato-Staaten der Demokratiebewegung in Belarus ihre Solidarität und weitere Unterstützung zu.



"Wir glauben an das demokratische, unabhängige und souveräne Belarus ebenso wie an den Sieg der Ukraine. Unsere Unterstützung für das belarussische Volk, das für seine Freiheit und Würde kämpft, wird unerschütterlich bleiben. Wir werden weiterhin die demokratischen Kräfte Belarus', dessen Führung sowie andere Vertreter der Zivilgesellschaft unterstützen, die sich für demokratische Veränderungen in Belarus einsetzen", heißt es in der Erklärung.