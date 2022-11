Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



die ukrainischen Bürger müssen weiter ausharren: im Dunkeln, im Kalten, ohne Heizung, warmes Wasser, Koch- oder Kühlmöglichkeiten. Russland greift weiter die Energieinfrastruktur des Landes an. Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Ukrainer zum Durchhalten auf. Nach seinen Angaben sind rund 4,5 Millionen Menschen, vor allem in Kiew und zehn weiteren Gebieten, von Notabschaltungen betroffen. Die russischen Attacken auf Heizkraftwerke und Stromanlagen bezeichnet Selenskyj als "Schwäche".



Das ist die Lage am Freitag, dem 254. Kriegstag in der Ukraine:

die Ukraine will nur am G20-Gipfel teilnehmen, wenn Russland nicht dabei ist

teilnehmen, wenn Russland nicht dabei ist US-Verteidigungsministerzuversichtlich, dass Ukraine Gebiete westlich des Flusses Dnipro und rund um Cherson zurückerobern kann

westlich des Flusses Dnipro und rund um Cherson kann Annalena Barbock kündigt G7-Winterhilfe für die Ukraine an

an OSZE arbeitet weiter an Unterstützung der Ukraine – trotz russischem Veto

– trotz russischem Veto russisches Außenministerium bestellt britischen Botschafter ein – wegen angeblicher Verwicklung Londons in ukrainischem Drohnenangriff auf russische Schwarzmeerflotte

– wegen angeblicher Verwicklung Londons in ukrainischem Drohnenangriff auf russische Schwarzmeerflotte inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner trifft Mitarbeiter der US-Botschaft

Und das wird heute noch wichtig:

Das Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister unter Vorsitz der deutschen Außenministerin Baerbock endet in Münster – Thema ist unter anderem Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. In Moskau besucht Russlands Präsident Putin am nationalen Feiertag der Einheit des Volkes die Ausstellung "Ukraine. Im Wandel der Zeiten".



Einen schönen Freitag und ein erholsames Wochenende wünscht Ihnen

Christine Leitner