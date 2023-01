Die Ukraine strebt die Mitgliedschaft in der Nato an, doch noch ist es nicht so weit. Dennoch betrachtet der ukrainische Verteidigungsminister Oleksyj Resnikow sein Land als De-facto-Mitglied des Verteidigungsbündnisses. Das sagte er einem BBC-Bericht zufolge. "Wir haben Waffen und das Wissen, wie man sie benutzt", sagte der Minister demnach zur Begründung. Für kontrovers hält er diese Sichtweise nicht. "Es ist eine Tatsache", so Resnikow laut BBC. Er hoffe zudem, dass ein Land auch bald förmlich der westlichen Verteidigungsallianz beitreten werde. Das allerdings wird nicht so schnell passieren. Die Nato-Mitgliedstaaten haben der Ukraine zwar einen Beitritt versprochen, aber ohne konkreten Zeitplan. Im Moment ist eine Aufnahme kein Thema, und das wird vermutlich so bleiben.