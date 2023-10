Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht mehrere Dutzend ukrainische Drohnen über eigenem Staatsgebiet zerstört. Luftabwehrsysteme über dem Gebiet der an die Ukraine angrenzenden Regionen Belgorod, Brjansk und Kursk hätten "31 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört", schreibt das russische Verteidigungsministerium auf Telegram, ohne Angaben zu möglichen Verletzten oder Sachschäden zu machen.



In der Nacht meldete Russland, die Luftwaffe habe den Versuch "einer Landungsgruppe der ukrainischen Streitkräfte gestoppt, in das Gebiet der Krim einzudringen". Die Soldaten seien "mit einem Hochgeschwindigkeitsmilitärboot und drei Jetskis" in Richtung von Kap Tarchankut im Nordwesten der Halbinsel unterwegs gewesen. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.