Schon jetzt gibt es jede Menge Überlegungen, wie man in Deutschland im kommenden Winter auf den vermuteten und von Putin verursachten Gasnotstand reagieren will. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte namens seines Vorsitzenden Gerd Landsberg angeregt, Turnhallen oder ähnliche Stätten zu "Wärmeinseln" insbesondere für ältere Menschen umzuwidmen.



Widerspruch kommt von der Union. Ihre wirtschaftspolitische Fraktionssprecherin Julia Klöckner (CDU), sagt in der "Rheinischen Post": "So weit sollten wir es in Deutschland nicht kommen lassen. Keiner sollte in seinen vier Wänden frieren müssen." Was Klöckner nicht sagt: Wie sie es konkret verhindern will, das in Deutschland im Winter das Gas knapp wird.