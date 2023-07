Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine mahnt FDP-Chef Christian Lindner, Deutschland müsse die eigene Politik "in vielerlei Hinsicht umstellen". Diese Notwendigkeit ergebe sich auch daraus, dass der russische Präsident Putin seine Kriegsziele in der Ukraine unter keinen Umständen erreichen dürfe. "Die Frage wäre sofort: Wer ist der Nächste? Wo geht es jetzt weiter?", sagt Lindner in seinem Podcast "CL+". Und: "Die Glaubwürdigkeit auch der gesamten Friedens- und Freiheitsordnung in Europa würde zusammenbrechen." Zudem will der Bundesfinanzminister auch den Kernbereich der Verteidigungsausgaben für die kommenden Jahre deutlich erhöhen. "Also meine Absicht ist schon, dass es in den nächsten Jahren sichtbare Aufwüchse auch im Einzelplan 14 gibt. Mindestens wird es keinen Abbruch geben", so Lindner.