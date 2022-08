Russland will offenbar IAEA-Kontrolleure bei AKW Saporischschja zulassen – Putin bekräftigt Ziel der Einnahme des Donbass

Dass Russlands Staatschef Wladimir Putin nicht gerade zu den moralischsten Personen auf Erden zählt, war bekannt. In dieses Bild passt auch eine aktuelle Veranstaltung, die der Kreml organisiert hat. In Russland werden derzeit die internationalen Armeespiele abgehalten. Putin ist dort heute persönlich zugegen. An dem Wettkampf nehmen nicht nur Russen teil. Auch ausländische Soldaten können sich unter anderem beim Panzer-Biathlon, an Schießständen und Hindernisparcours messen. Medienberichten zufolge stammen die Teilnehmer aus 22 Ländern, darunter China, Kasachstan, Venezuela und Belarus.



Für Besucher gibt es unter anderem ein Waffenmuseum, ferngesteuerte Mini-Panzer und Kinderattraktionen, heißt es in der Ankündigung. An diesem Montag beginnt im Patriot-Park nahe der russischen Hauptstadt auch die große Ausstellung "Armija 2022" mit einer Waffenschau. Russland will dort auch seine neuesten Produkte der Rüstungsindustrie zeigen.