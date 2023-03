Russland will die im Schwarzen Meer zum Absturz gebrachte US-Drohne finden und bergen.



"Ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Aber man muss das machen. Ich hoffe natürlich auf einen Erfolg", so der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, gegenüber dem russischen Staatsfernsehen. Zwar würden die USA immer wieder betonen, dass sie nicht Kriegspartei seien, der Fall zeige aber ihre Beteiligung an den Kampfhandlungen. "Das ist eine weitere Bestätigung, dass sie unmittelbar an diesen Maßnahmen, am Krieg, beteiligt sind", sagt Patruschew.