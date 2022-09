Selenskyj mahnt Tempo bei Gegenoffensive an +++ Separatistengebiete wollen raschen Anschluss an Russland +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Von heute an tagt die Generalvollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht anreisen. Dagegen trägt die Ukraine ihre Klage über den russischen Angriffskrieg auf die höchste Bühne der Weltöffentlichkeit. Es sei ein wichtiger Tag und er bereite seinen späteren Redebeitrag per Videoschalte vor, so Präsident Wolodymyr Selenskyj über den Beginn der UN-Generaldebatte. "Es wird wichtige Signale von unserem Staat geben", kündigte er in einer von Kiew aus verbreiteten Ansprache von Montagabend an.

Der ukrainische Staatschef soll am Mittwoch sprechen – und zwar ausnahmsweise per Videoschalte statt am Pult der Generalversammlung. Russland hatte versucht, eine Rede Selenskyjs nur für den absehbar unwahrscheinlichen Fall zuzulassen, dass er persönlich nach New York gekommen wäre. Diese Bedingung verwarfen die Mitgliedsstaaten mit Mehrheit, so dass Selenskyj nun zugeschaltet wird.

Im Kampfgeschehen mahnt der ukrainische Präsident Tempo bei der Gegenoffensive an, um schnellstmöglich normale Strukturen zu etablieren. Dagegen setzen die Separatistengebiete Donezk und Luhansk Aufrufe zu einem Volksreferendum mit dem Ziel, schnellstmöglich an Russland angegliedert zu werden.

Die Ereignisse des 209. Kriegstages im stern-Liveblog.

Tag 209 des Krieges in der Ukraine Kapitel Britischer Geheimdienst: Russland zieht U-Boote vom Schwarzen Meer ab Ukrainische Armee meldet weitere Erfolge in der Region Luhansk Luhansk und Donezk betreiben schnellen Anschluss an Russland Dieter Hoss Die Gasspeicher sind für den Winter mittlerweile zu 90 Prozent gefüllt. Das geht aus Daten der europäischen Plattform zur Gasspeicherung (Agsi) hervor. Demnach liegt der Wert aktuell bei 90,7 Prozent. Bis November sollen es laut Verordnung 95 Prozent sein. Mit dem Gas aus den Speichern soll Deutschland trotz des Lieferstopps von russischem Gas durch den Winter kommen. Derzeit erhält Deutschland Erdgas über Pipelines etwa aus Norwegen und den Niederlanden. Zum Jahreswechsel sollen die ersten zwei Terminals in Betrieb sein, wo verflüssigtes Erdgas (LNG) wieder gasförmig gemacht und ins deutsche Netz eingespeist wird. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Britischer Geheimdienst: Russland zieht U-Boote vom Schwarzen Meer ab Dieter Hoss Nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes hat das Kommando der russischen Schwarzmeerflotte offenbar seine U-Boote der sogenannten Kilo-Klasse von ihrem Heimathafen Sewastopol auf der Krim nach Noworossijsk in der Region Krasnodar im Süden Russlands verlegt. U-Boote der Kilo-Klasse sind konventionell angetrieben und eignen sich zur Bekämpfung von U-Booten und Überwasserschiffen, zum Legen von Minen und zu Patrouillenfahrten. Der Geheimdienst hält das für eine Reaktion auf die verbesserte Möglichkeiten der Ukraine zu Langstrecken-Angriffen. Die Sicherung der Stützpunkte der Schwarzmeerflotte gilt als ein Beweggrund der Annexion der Krim im Jahr 2014. Diese Absicherung sei nun durch die russische Aggression selbst untergraben worden, urteilen die Briten. “Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/gmR2GIiKs1 … Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Dieter Hoss Abgetrennte Pfoten und Verletzungen an Ohren und am Schwanz: In der Ukraine haben Helfer einen schwer misshandelten Hund gefunden, der inzwischen am Niederrhein dank Beinprothesen erste Schritte auf seinen Ersatzpfoten macht. Der prominente Tierschützer Ralf Seeger – aus dem Fernsehen bekannt aus der Vox-Dokuserie "Harte Hunde" – nahm den jungen Terrier-Mischling in seine Obhut, wie er berichtet. Seit einigen Wochen wird der Hund namens Bim in Seegers Verein "Helden für Tiere - Tierhilfe International" versorgt. Seeger: "Er hat schwere Verstümmelungen erlitten. Ein Freund, Orthopädie-Techniker, hat ihm vier Beinprothesen angefertigt." Im Krieg verstümmelter Hund Bim auf Beinprothesen. (Arnuf Stoffel/DPA) Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Dieter Hoss Erschreckende Vorwürfe: Reporterin zeigt mutmaßliches Folter-Gefängnis in Balaklija In diesem alten Polizeirevier soll sich ein Foltergefängnis von russischen Truppen befunden haben. Mit Stromschlägen sollen Insassen in Mini-Zellen gequält word… Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Dieter Hoss Die Ukraine will mehr Bahnverkehr mit ihren Nachbarländern im Westen. "Wir haben unsere Entscheidung getroffen: Wir gehen nach Europa", sagt der Chef der Staatsbahn Olexander Kamyschin der Deutschen Presse-Agentur. "Letztendlich brauchen wir dafür eine echte Integration in die europäische Infrastruktur." Notwendig seien neue Schienenstrecken in die Nachbarländer und mehr Frachtkapazität über europäische Häfen. Millionen Ukrainer seien vor dem Krieg geflüchtet, so Kamyschin. "Die Menschen werden mobil bleiben wollen zwischen den Ländern." Während des Kriegs und darüber hinaus werde eine hohe Nachfrage bleiben. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Dieter Hoss Außenministerin Annalena Baerbock hat die Rolle der Vereinten Nationen bei der weltweiten Krisenbewältigung hervorgehoben. "Es braucht die Vereinten Nationen dafür, dass wir gemeinsame Lösungen für globale Probleme finden. Dass kein Land in Angst leben muss, dass ein stärkerer Nachbar es angreift", so die Grünen-Politikerin vor ihrem Abflug zur UN-Generalversammlung in New York. "Diese Generalversammlung ist keine wie die Vorherigen", mahnt Baerbock. Russland trete als eines der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates das Völkerrecht und damit das Fundament der internationalen Friedensordnung mit Füßen. Die UN zeichne dagegen aus, einander mit Respekt und Verständnis zuzuhören, geeint im Glauben an Grundwerte wie Verzicht auf Gewalt, Gleichheit aller Staaten und internationale Zusammenarbeit. "Wir stehen fest an der Seite der Ukraine", betont die Ministerin einmal mehr. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Ukrainische Armee meldet weitere Erfolge in der Region Luhansk Dieter Hoss Die ukrainische Armee vermeldet ein weiteres Vordringen in Richtung Osten. Die Streitkräfte hätten die vollständige Kontrolle über das Luhansker Dorf Bilohoriwka wiedererlangt und bereiteten sich auf den Kampf um die Rückeroberung der gesamten Provinz vor, schreibt der ukrainische Gouverneur der Region Die Streitkräfte hätten die vollständige Kontrolle über das Luhansker Dorf Bilohoriwka wiedererlangt und bereiteten sich auf den Kampf um die Rückeroberung der gesamten Provinz vor, schreibt der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk im Messengerdienst Telegram. Es werde um jeden Zentimeter gekämpft. "Der Feind bereitet seine Verteidigung vor. Wir werden also nicht einfach einmarschieren." Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Luhansk und Donezk betreiben schnellen Anschluss an Russland Dieter Hoss Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,



das ist der Stand nach der Nacht im Ukraine-Krieg: Nach Beratung mit seinen Militärs sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj , die ukrainischen Kräfte hätten die Lage in den befreiten Gebieten bei Charkiw im Osten fest im Griff. Er mahnt schnelles Handeln an: Tempo sei wichtig bei der Stabilisierung der befreiten Regionen , bei der Normalisierung des Lebens dort und beim Vorrücken der Truppen. Die Unterstützung aus dem Ausland müsse ebenfalls mit diesem Tempo mithalten.

, die ukrainischen Kräfte hätten die Lage in den befreiten Gebieten bei Charkiw im Osten fest im Griff. Er , bei der Normalisierung des Lebens dort und beim Vorrücken der Truppen. Die Unterstützung aus dem Ausland müsse ebenfalls mit diesem Tempo mithalten. Angesichts des Vormarschs ukrainischer Truppen im Osten treiben Moskaus Statthalter in den Separatistengebieten Luhansk und Donezk eine Kampagne für einen schnellen Beitritt zu Russland voran. In den sogenannten Bürgerkammern werden Volksreferenden gefordert, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass.

voran. In den sogenannten Bürgerkammern werden Volksreferenden gefordert, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Die Bundeswehr liefert vier weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine. Die Lieferung werde unverzüglich in die Wege geleitet, so das Verteidigungsministerium. Bei den Panzerhaubitzen 2000 handelt es sich um schwere Artilleriegeschütze mit einer Reichweite bis zu 40 Kilometer. Die Lieferung soll auch ein Munitionspaket beinhalten. Die Zahl der von Deutschland gelieferten Artilleriegeschütze stiege damit auf 14.

Die Lieferung werde unverzüglich in die Wege geleitet, so das Verteidigungsministerium. Bei den Panzerhaubitzen 2000 handelt es sich um schwere Artilleriegeschütze mit einer Reichweite bis zu 40 Kilometer. Die Lieferung soll auch ein Munitionspaket beinhalten. Die Zahl der von Deutschland gelieferten Artilleriegeschütze stiege damit auf 14. Russlands Präsident Wladimir Putin fliegt in diesem Jahr nicht nach New York zur UN-Generaldebatte, wo sein ukrainischer Gegenpart Selenskyj per Videoschalte zur Vollversammlung sprechen wird. Stattdessen wird Putin heute neue ausländische Botschafter in Moskau begrüßen. Üblicherweise kommentiert er bei solchen Terminen auch die internationalen Lage. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tickaroo Live Blog Software