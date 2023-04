Die Menschen in den Niederlanden haben seit Kriegsbeginn an ein Bündnis von Hilfsorganisationen knapp 185 Millionen Euro für die Opfer des Ukraine-Krieges gespendet, wie die an der Aktion "Giro555" beteiligten Gruppen in Den Haag mitteilen. Sie rufen seit Ende Februar 2022 gemeinsam zu Spenden für die Ukraine auf, beenden ihre Aktion aber nun. Die Mittel werden demnach für humanitäre Hilfe ausgegeben wie Nahrungsmittel und Reparaturen von Häusern sowie von Strom- und Wasserleitungen. Aber Ukrainer bekommen auch Bargeld, um selbst Nahrung, Kleidung, Wasser und Arzneimittel zu kaufen. Bei der Aktion Giro555 arbeiten elf Hilfsorganisationen zusammen. Viele von ihnen bieten weiterhin die Möglichkeit, für Kriegsopfer zu spenden.



Gemeinsame Spendenaktionen unter dem Namen Giro555 haben Tradition in den Niederlanden. Die Ukraine-Aktion erbrachte das bisher zweithöchste Ergebnis. Das bisher größte war nach dem verheerenden Tsunami in Asien 2004/2005 mit mehr als 208 Millionen Euro zusammengekommen.