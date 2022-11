Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



ein niederländisches Gericht hat zwei Russen und einen Ukrainer zu einer lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Sie sollen für den Abschuss der Passagiermaschine MH17 vor gut acht Jahren verantwortlich sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj quittierte diese Nachrichten mit einem zufriedenen Statement. Die Verurteilung sei "sehr wichtig". Aber erst, wenn auch deren Führung in Russland dafür verurteilt werde, sei dies eine sichere Basis für den Frieden, fügte er in seiner Videobotschaft hinzu.



Die russische Fühung, die den Prozess zuvor abgelehnt und eine Mitverantwortung abgestritten hatte, hat Gerichtsurteil erwartungsgemäß zurückgewiesen. "Sowohl der Verlauf als auch die Ergebnisse der Verhandlung zeugen davon, dass ihr der politische Auftrag zugrunde lag, die Version (...) von einer Beteiligung Russlands an der Tragödie zu stärken", teilte das russische Außenministerium auf seiner Homepage mit.



Und damit starten wir in den Freitag – und in den 268. Kriegstag in der Ukraine. Wie gewohnt der kurze Überblick über das, was bisher geschah:

Selenskyj begrüßt die Verlängerung des Getreidedeals

Polens Präsident Andrzej Duda: Beteiligung ukrainischer Ermittler doch nicht ohne Weiteres möglich

Präsident Andrzej Duda: doch ohne Weiteres IAEA fordert russischen Abzug aus AKW Saporischschja

US-Waffenhilfe für Ukraine geht weiter

Das wird an diesem Freitag noch wichtig:

Nach dem Treffen der G20 startet der APEC-Gipfel. Die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation (APEC) vereint Länder rund um den Pazifik. Moskau sieht in der APEC wegen der vielen asiatischen Staaten eine Möglichkeit, seine propagierte Wende gen Osten voranzutreiben und damit die Wirkung der westlichen Sanktionen abzuschwächen.



Einen guten Start in den Tag und ein baldiges schönes Wochenende wünscht

Christine Leitner