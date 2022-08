Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Scholz bei seiner Europa-Rede an der Karls-Universität in Prag

Briten wollen Heizung im Winter nicht aufdrehen +++ EU will Einreise für Russen erschweren +++ Streit über Angriff auf ukrainische Stadt Enerhodar +++ Die News zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Die Lage am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Am Sonntagabend schlugen angeblich mehrere Artilleriegeschosse in der Stadt Enerhodar ein, in der die Kraftwerksbediensteten wohnen. Wie in den Tagen zuvor machten sich die russische und die ukrainische Seite verantwortlich. Entlang der Front und aus mehreren Regionen im ukrainischen Hinterland wurden russische Angriffe gemeldet. Präsident Wolodymyr Selenskyj beriet mit Militär und Sicherheitsapparat über die nächsten Schritte zur Abwehr der Invasion. Details nannte er nicht, kündigte aber an: "Die Besatzer werden die Folgen spüren in den weiteren Aktionen unserer Verteidiger."

Lesen Sie hier die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen des 187. Tages im russischen Krieg gegen die Ukraine.

Tag 187 im Ukraine-Krieg Kapitel Scholz kündigt Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine an Habeck kündigt Änderungen bei der Gasumlage an Russland plant große Militärübung IAEA-Team auf dem Weg nach Saporischschja Scholz kündigt Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine an Christine Leitner Eine internationale Expertenkonferenz soll am 25. Oktober in Berlin über den Wiederaufbau der Ukraine beraten. Das kündigt Bundeskanzler Olaf Scholz in Prag an. Der SPD-Politiker versichert der von Russland angegriffenen Ukraine erneut dauerhafte Hilfe. "Wir werden diese Unterstützung aufrechterhalten, verlässlich und so lange wie nötig", sagt Scholz. "Das gilt für den Wiederaufbau des zerstörten Landes, der eine Kraftanstrengung von Generationen wird." Das erfordere internationale Abstimmung und eine kluge, belastbare Strategie, so der Kanzler. Darum soll es bei der Expertenkonferenz gehen, zu der Scholz nach eigenen Angaben gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einlädt.

Christine Leitner Nach dem Mord an der kremlnahen Kriegsbefürworterin Darja Dugina haben die russischen Ermittler nach eigenen Angaben einen weiteren mutmaßlichen Beteiligten identifiziert. Dabei handele es sich um einen 1978 geborenen Ukrainer, der am 30. Juli über Estland eingereist sei, teilt der Inlandsgeheimdienst FSB der Staatsagentur Tass zufolge mit. Der Mann soll bei der Vorbereitung der Tat geholfen und Russland wieder verlassen haben.

Christine Leitner Das Bundeswirtschaftsministerium macht vorerst keine Angaben zum Zeitplan der angekündigten Änderungen bei der Gasumlage. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", sagt eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. "Nähere Details zum Zeitplan kann ich aktuell noch nicht nennen."

Habeck kündigt Änderungen bei der Gasumlage an Christine Leitner Auch wenn sich die Gasspeicher in Deutschland planmäßig füllen, rechnen Regierung, Wirtschafts- und Energiexperten mit einem harten Winter. Denn die Gaspreise explordieren - auch wegen der geplanten Gasumlage. Vizekanzler Robert Habeck will nun gegensteuern. Was er plant und die Liberalen fordern, lesen Sie hier: FDP fordert sofortige Korrektur der Gasumlage und Habeck verspricht: "Wir werden dieses Problem lösen" Die Gasumlage sorgt von Beginn an für Zoff. Inzwischen rudert Vizekanzler Robert Habeck zurück. Der liberale Koalitionspartner fordert eine Korrektur – bis Dien…

Christine Leitner So sah die Militärübung "Wostok" 2018 aus: Militärfahrzeuge fahren über das Übungsgelände "Tsugol", etwa 250 Kilometer südöstlich der Stadt Tschita in Ostsibirien. Das Manöver erstreckte sich über weite Teile Sibiriens und des Fernen Ostens, der Arktis und des Pazifischen Ozeans erstreckt. Mit fast 300.000 russischen Soldaten, 1.000 russischen Flugzeuge und 36.000 Panzer nund anderen Kampffahrzeugen zählt die Übung zu den größten Militärübungen des Landes. -/KREMLIN/dpa

Russland plant große Militärübung Christine Leitner Russland plant in dieser Woche ein großes Militärmanöver. 50.000 Soldaten sollen daran beteiligt sein. Bei der Übung "Wostok 2022" ("Osten 2022") sollen 50.000 Soldaten beteiligt sein und 5000 Waffen zum Einsatz kommen sowie 140 Flugzeuge und 60 Kriegsschiffe und andere Boote, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilt. Das Manöver beginnt demnach an diesem Donnerstag und endet Mittwoch nächster Woche. Es soll auf Truppenübungsplätzen in Ostsibirien und im Fernen Osten sowie im Japanischen Meer stattfinden.

Soldaten aus dem Ausland sind den Angaben zufolge bereits auf einem Übungsgelände im Osten Russlands eingetroffen, darunter aus Belarus und anderen Ex-Sowjetrepubliken, China und Indien. Bei der Übung inmitten des Ukraine-Krieges gehe es etwa um Gewährleistung der militärischen Sicherheit Russlands und seiner Verbündeten, heißt es. "Wostok" zählt zu den größten Militärübungen Russlands. An der bislang aufwendigsten Auflage 2018 waren fast 300.000 russische Soldaten beteiligt, daneben auch mongolische und chinesische Einheiten.

Christine Leitner Wie können die Bürger in Deutschland weiter enlastet werden? Darüber haben sich die Sozialdemokraten Gedanken gemacht und nun einen Entwurf mit verschiedenen Maßnahmen präsentiert. Was drinsteht, können Sie hier nachlesen: Die SPD legt ersten Entwurf für weitere Entlastungen der Bürger vor. Das steht drin Die SPD präsentiert ein Entlastungspaket. Darin enthalten: unter anderem ein 49-Euro-Ticket. Doch den anderen Parteien geht das noch nicht weit genug.

Christine Leitner Ein kurzer Blick auf die Folgen des Ukraine-Krieges. Nicht nur in Deutschland explodieren die Energiepreise. In Großbritannien etwa will fast jeder Vierte (23 Prozent) im kommenden Winter die Heizung deshalb nie aufdrehen. Bei Menschen mit minderjährigen Kindern ist die Anzahl mit 27 Prozent sogar noch höher, wie die Untersuchung des Marktforschungsinstituts Savanta ComRes im Auftrag der oppositionellen Liberaldemokraten zeigt. Die meisten Menschen - rund 70 Prozent - wollen ihre Heizung demnach seltener aufdrehen. Etwa jeder Zehnte (11 Prozent) erwägt, einen Kredit aufzunehmen. Auch hier ist der Anteil bei Menschen mit jüngeren Kindern größer (17 Prozent).

Die liberaldemokratische Partei warnt, dass Familien gezwungen würden, "herzzerreißende Entscheidungen" zu treffen. Das Land stehe "am Rande der schlimmsten Lebenshaltungskostenkrise seit einem Jahrhundert".



Christine Leitner Ein kleiner Eindruck aus der Beschossenen Stadt Enerhodar: Wie in den Tagen zuvor machten sich Russen und Ukrainer für den Artilleriebeschuss gegenseitig verantwortlich. Beide Seiten veröffentlichten Videos, die zeigten, dass in Wohnvierteln zahlreiche Autos brannten. "⚡️Explosions and fire in occupied Enerhodar, close to location of Zaporizhzhia nuclear power plant- mayor Dmytro Orlov" Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen.

Christine Leitner „ Diese Todesgeräte garantieren weder Sieg noch Sicherheit. " António Guterres, UN-Generalsekretär, über Atomwaffen

Christine Leitner Agesichst der angespannten Lage am AKW Saporischschja fordert UN-Generalsekretär António Guterres die Abschaffung von Atomwaffen. "Unsere Welt wurde lange genug von Atomwaffen als Geisel gehalten", schreibt er auf Twitter. Ihr einziges Ergebnis sei die Zerstörung. Er fügte hinzu: "Lasst uns dafür sorgen, dass die Tests für immer eingestellt werden und Atomwaffen ein für alle Mal der Geschichte angehören."

IAEA-Team auf dem Weg nach Saporischschja