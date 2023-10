Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023