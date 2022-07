Ex-Kanzler Gehard Schröder hält sich in Moskau auf. Das bestätigte seine Frau dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Demnach soll Gehard Schröder für Gespräche über Energiepolitik in Moskau sein. Zuvor hatte ein RTL-Reporter Schröder in der russischen Hauptstadt angetroffen. Demgegenüber sagte Schröder, dass er dort ein paar Tage Urlaub mache. Seine Frau hat diese Aussage nun wiederlegt. Wie "Der Spiegel" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, soll Schröder bereits am Sonntag über Baku nach Moskau gereist sein und die Stadt heute wieder verlassen. In den Gesprächen soll es um die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 gehen. Mit wem der ehemalige Bundeskanzelr spricht, ist allerdings unklar.



Zuletzt war Schröder offiziell im März nach Moskau gereist, um mit Wladimir Putin über die Ukraine zu sprechen. In einem Interview sagte Schröder, dass Putin Interesse an einer Verhandlungslösung habe.