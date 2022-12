In einer ungewöhnlich unpolitischen Botschaft appelliert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an Menschlichkeit und Mitgefühl seiner Bürger: "Egal, was passiert und was Euch beschäftigt, unterstützt Euch gegenseitig, unbedingt", bittet Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Bitte nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Nächsten freundliche Worte zu sagen." Er ruft die Ukrainer auf, sich in Notlagen gegenseitig zu helfen. "Wenn Sie wissen, dass jemand einen Sohn oder eine Tochter aus dem Krieg erwartet, passen Sie bitte auf: Sagen Sie Hallo, hören Sie zu, helfen Sie", sagt Selenskyj. "Umarmen Sie Ihre Familie öfter." Auch nette Worte zu Kollegen oder Freunden seien angebracht. Wichtig sei auch, den Kontakt zu Freunden und Angehörigen nicht zu verlieren. Ein wenig politisch wird Selenskyj am Ende seiner Ansprache dann doch: "Beschützen Sie die Ukraine, schätzen Sie einander und tun Sie alles, um unseren Soldaten zu helfen."