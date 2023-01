Nach Medienberichten hat es in Russland einen weiteren Anschlag auf ein Kreiswehrersatzamt gegeben.



"In Bratsk hat ein Unbekannter ein Militärkommissariat mithilfe eines Molotow-Cocktails angezündet, zwei Etagen wurden beschädigt", teilt das Internetportal Lenta.ru mit. Bratsk ist eine Großstadt in Sibirien.





Den Brand ereignete sich in der Nacht. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, ehe sie auf das gesamte Gebäude übergriffen. Die Brandfläche beläuft sich auf 50 Quadratmeter, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nach dem Täter, den eine Überwachungskamera aufgenommen haben soll.





Seit Beginn des Ende Februar von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat es eine Reihe von Anschlägen gegen Militärobjekte in Russland gegeben – vor allem in Kreiswehrersatzämtern, die für die Mobilmachung der Russen in den Krieg zuständig sind.