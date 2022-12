Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock ist heute übrigens zu Besuch in Indien. Schon vor ihrer Abreise hatte sie klargestellt, dass Moskau und Kiew zu den wichtigsten Gesprächsthemen in Neu Delhi gehören werden. Bisher trägt Indien die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mit. Bei Resolutionen der Vereinten Nationen zum Krieg in der Ukraine hat sich das Land enthalten. Baerbock würdigt dennoch: "Dass Indien bereit ist, sein Gewicht global einzubringen, hat es zuletzt beim G20-Gipfel auf Bali gezeigt. Die klarere Positionierung der G20 gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist letztlich auch Indien zu verdanken."