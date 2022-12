Russlands Präsident räumt große Probleme in den vier ukrainischen Regionen ein, die Moskau nach eigenen Angaben annektiert hat. "Die Situation in den Volksrepubliken Donezk und Luhansk sowie in den Regionen Cherson und Saporischschja ist extrem schwierig", sagt Wladimir Putin in einem an Mitarbeiter von russischen Geheim- und Sicherheitsdiensten gerichteten Video. Der Kremlchef lobt zudem die Arbeit der russischen Sicherheitskräfte, die in den "neuen Regionen von Russland" eingesetzt seien. "Die Menschen, die dort leben, die Bürger Russlands, verlassen sich auf Sie, auf Ihren Schutz."