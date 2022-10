Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) spricht sich für eine Panzerausbildung der ukrainischen Soldaten in der EU aus. "Die Spanier wären bereit, in Lettland die ukrainischen Soldaten am Leopard 2 auszubilden", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses. Dafür müsste Deutschland aber grünes Licht geben. Aktuell stelle sich die Frage, wie die Ukraine militärisch durch den anstehenden Winter komme. "Daher wäre auch jetzt der optimale Zeitpunkt, die Ukrainer am Marder oder Leopard auszubilden, da das entsprechend Zeit in Anspruch nimmt."