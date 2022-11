Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj erinnert in seiner Videoansprache am Montag an den Beginn der Maidan-Demonstrationen vor neun Jahren am 21. November 2013. Der Protest führte im Februar 2014 zum Sturz der Russland freundlich gesinnten Regierung. Moskau nutzte aber die Schwächephase der Ukraine, um die Halbinsel Krim zu annektieren und wenig später auch den Krieg in der Ostukraine zu beginnen.





Freiheit und Würde des ukrainischen Volkes seien mehr als tausend Jahre alt, so Selenskyj. Das Volk habe viele Bedrohungen seiner Freiheit und Existenz überstanden. "Und jetzt haben wir eine historische Chance, die ukrainische Freiheit ein für alle Mal zu schützen."