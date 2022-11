Immer wieder wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video an sein eigenes Volk oder an die internationale Politik – wie hier bei der Parlamentarischen Versammlung der OSZE

Kiew noch immer weitgehend ohne Strom +++ Lukaschenko schließt militärisches Eingreifen aus +++ Putin trifft Soldatenmütter +++ Die Meldungen zum Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog

Angesichts von Kälte und Dunkelheit in ukrainischen Städten infolge der massiven Blackouts hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den Widerstandsgeist seines Volkes gegen die russische Invasion beschworen. "Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir müssen so weitermachen wie jetzt gerade, in Einigkeit und gegenseitiger Hilfe." Russland war am 24. Februar in das Nachbarland einmarschiert. Durch russischen Beschuss auf die Stadt Cherson in der Südukraine wurden 7 Menschen getötet und etwa 20 verletzt, wie die regionalen Behörden mitteilten.

Putin will sich am Freitag mit den Müttern von Soldaten treffen, die in der Ukraine eingesetzt sind oder sich darauf vorbereiten. Der Kreml teilte mit, eingeladen seien Mütter von Berufs- und Zeitsoldaten, von Freiwilligen und einberufenen Reservisten. Nach der Teilmobilmachung haben sich Mütter in einigen Regionen beschwert, dass ihre Söhne schlecht ausgerüstet in den Kampf geschickt würden.

Die Meldungen des 275. Tages von Russlands Krieg gegen die Ukraine im stern-Liveblog:

Tag 275 von Russlands Krieg gegen die Ukraine Kapitel Lukaschenko schließt Einsatz der belarussischen Armee aus Selenskyj hält an Rückeroberung der Krim fest Thomas Krause Der Blackout in Kiew ist auch vom All aus deutlich sichtbar. Wie eine Aufnahme der Nasa zeigt, ist nicht einmal mehr Kiew zu sehen, weil dort mit dem Strom auch die komplette Beleuchtung ausgefallen ist. Besonders deutlich ist der Unterschied zwischen Kiew und Moskau . Nasa Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause In der ukrainischen Hauptstadt Kiew bleibt die Lage nach dem Blackout angespannt. Dort hatten nach Angaben des Versorgers DTEK nur 30 Prozent der Haushalte Strom. Das Licht könne vorerst nur für zwei, drei Stunden eingeschaltet werden. Russland bombt die Ukraine in die Finsternis An vielen Orten versinkt die Ukraine in Dunkelheit. Grund ist der systematische Raketenterror Russlands gegen das Stromnetz des Nachbarlandes. Bilder aus der Fi… Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Putin will sich heute mit den Müttern von Soldaten treffen, die in der Ukraine eingesetzt sind oder sich darauf vorbereiten. Der Kreml teilte mit, eingeladen seien Mütter von Berufs- und Zeitsoldaten, von Freiwilligen und einberufenen Reservisten. Nach der Teilmobilmachung haben sich Mütter in einigen Regionen beschwert, dass ihre Söhne schlecht ausgerüstet in den Kampf geschickt würden. Russlands Soldatenmütter: Seit sieben Monaten fehlt von ihrem Sohn jede Spur(stern+) Ihre Söhne und Männer wurden in den Krieg geschickt. Was aus ihnen wurde, wissen die russischen Frauen oft nicht. Jetzt suchen einige nach der Wahrheit. So auch… Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Der russische Präsident Wladimir Putin meint, Russland brauche zur Versorgung seiner Streitkräfte in dem Konflikt keine Kriegswirtschaft. Die Rüstungsindustrie solle die Truppe schneller und mit besseren Produkten beliefern, forderte er. Dafür seien aber keine außerordentlichen Maßnahmen notwendig. "Man muss die Arbeit nur genau, qualitätvoll, gut koordiniert organisieren", wurde er von der staatlichen Agentur Tass zitiert. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Lukaschenko schließt Einsatz der belarussischen Armee aus Thomas Krause Der autoritäre belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko schließt einen direkten Einsatz seiner Armee im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aus. "Wenn wir uns unmittelbar mit den Streitkräften, mit Soldaten in diesen Konflikt einmischen, tragen wir nichts bei, wir machen es nur noch schlimmer", sagte Lukaschenko nach einer Meldung der Agentur Belta. Belarus unterstütze Russland, seine Rolle sei aber eine andere. Lukaschenko hat sein von Moskau abhängiges Land als Aufmarschgebiet für russische Truppen zur Verfügung gestellt. Die Ukraine betrachtet das Nachbarland deshalb als Kriegspartei und hält Truppen in Reserve für den Fall, einen direkten Angriff aus Belarus abwehren zu müssen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Selenskyj hält an Rückeroberung der Krim fest Thomas Krause Trotz westlicher Skepsis hält Selenskyj an einer Befreiung der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim als Kriegsziel fest. "Wenn uns jemand einen Weg aufzeigt, wie die Besetzung der Krim mit nicht-militärischen Mitteln beendet werden kann, dann werde ich sehr dafür sein", sagte er der britischen Zeitung "Financial Times". Wenn ein Vorschlag aber bedeute, dass die Krim besetzt und Teil Russlands bleibe, "sollte niemand darauf seine Zeit verschwenden". Brigadegeneral a.D. Erich Vad: "Rückeroberung der Krim ohne Eintritt der Nato ist nicht möglich" Die Ukraine erobert immer mehr Gebiete von Russland zurück. Erich Vad glaubt aber nicht, dass ihr das auch ohne Nato-Truppen für Krim und Donbass gelingt. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, die erst kürzlich von ukrainischen Truppen befreite Stadt Cherson werde fast stündlich beschossen. Am Donnerstag schossen russische Truppen mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern auf die Stadt in der Südukraine ein und töteten 7 Menschen. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden, teilte Gebietsgouverneur Jaroslaw Januschewytsch mit. "Der heutige Tag ist eine weitere schreckliche Seite in der Geschichte unserer Heldenstadt."

Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Der Lagebericht des ukrainischen Generalstabs sprach am Donnerstag von andauernden schweren Kämpfen im Donbass in der Ostukraine. Die russischen Truppen versuchten weiterhin einen Durchbruch bei Bachmut und bei Awdijiwka. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Auch wenn es in vielen ukrainischen Haushalten noch keinen Strom, Wasser oder Heizung gibt, meldeten die Behörden Fortschritte bei der Wiederherstellung der Versorgung. Das Stromnetz erhole sich von dem Blackout am Mittwoch. Die Hälfte des Bedarfs könne wieder gedeckt werden, teilte der Netzbetreiber Ukrenerho am Donnerstagabend mit. Die meisten Wärmekraftwerke und Wasserkraftwerke produzierten wieder Strom. Die notabgeschalteten Kernkraftwerke kehrten ans Netz zurück. Auch das russisch besetzten AKW Saporischschja wurde nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wieder von außen mit Strom versorgt und war nicht auf Dieselgeneratoren angewiesen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Angesichts von Kälte und Dunkelheit in ukrainischen Städten infolge der massiven Blackouts beschwört Präsident Wolodymyr Selenskyj den Widerstandsgeist seines Volkes gegen die russische Invasion. "Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir müssen so weitermachen wie jetzt gerade, in Einigkeit und gegenseitiger Hilfe."

"Russland will nicht nur, dass die Ukrainer ohne Strom und Wärme sind", sagte Selenskyj in Kiew. "Die Terroristen wollen uns voneinander isolieren und dafür sorgen, dass wir einander nicht spüren."



Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Thomas Krause Putin will sich am Freitag mit den Müttern von Soldaten treffen, die in der Ukraine eingesetzt sind oder sich darauf vorbereiten. Der Kreml teilte mit, eingeladen seien Mütter von Berufs- und Zeitsoldaten, von Freiwilligen und einberufenen Reservisten. Nach der Teilmobilmachung haben sich Mütter in einigen Regionen beschwert, dass ihre Söhne schlecht ausgerüstet in den Kampf geschickt würden. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Tickaroo Live Blog Software