Nach seiner Ankunft in Istanbul soll heute das erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachtschiff seit Beginn des russischen Angriffskrieges inspiziert werden, bevor es seine Fahrt in Richtung Libanon fortsetzen kann. Vertreter der Ukraine, Russlands, der Türkei und der UN sollen bei der Inspektion unter anderem sicherstellen, dass das Schiff keine Waffen geladen hat. Die mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine beladene "Razoni" war gestern Abend in Istanbul vor Anker gegangen. Sie hatte am Montag als erstes Schiff seit Kriegsbeginn den ukrainischen Hafen Odessa verlassen. Ziel der "Razoni" ist der libanesische Hafen Tripoli.