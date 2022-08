Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hält die Lage am von Russland besetzten ukrainischen Kernkraftwerk in Saporischschja für äußerst unbeständig und fragil. "Alle Prinzipien nuklearer Sicherheit wurden auf die eine oder andere Art verletzt", warnt IAEA-Chef Rafael Grossi am Uno-Sitz in New York. Eine Inspektion seiner Behörde zur Prüfung der technischen Sicherheit sei dringend erforderlich. Aber es sei momentan sehr schwierig für die IAEA, überhaupt dorthin zu kommen, denn dafür brauche sie das Okay Russlands und der Ukraine und die Unterstützung der UN.



Mit sechs Blöcken und einer Leistung von 6000 Megawatt ist das Atomkraftwerk das größte AKW Europas. Russische Truppen hatten die Anlage Anfang März besetzt. Danach wurde sie von ukrainischem Personal weiterbetrieben, aber von russischen Nuklearspezialisten überwacht.