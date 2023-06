Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und acht weitere EU-Staats- und Regierungschefs haben sich in Brüssel mit der Beitrittsperspektive der Ukraine befasst. Zu dem Thema habe es auf Anregung von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden am Rande des EU-Gipfels eine eigene Gesprächsrunde gegeben, heißt es in Diplomatenkreisen. Dabei sei es auch grundsätzlich um die Erweiterungsfähigkeit der Europäischen Union gegangen.

An dem informellen Termin am Morgen nahmen nach französischen Angaben auch Schweden, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, Polen und Rumänien teil. Ziel sei es gewesen, die verschiedenen politischen und geographischen Richtungen in der EU abzubilden, sagte ein Diplomat.

Dabei habe es einen Konsens gegeben, dass die Ukraine in die EU integriert werden müsse. Offen sei die Frage, ob die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine an vorherige interne EU-Reformen geknüpft werde oder der Prozess parallel verlaufen könne.