Selenskyj ruft zu Widerstand in besetzten Gebieten auf – Austritt von giftigem Ammoniak aus Brauerei in Donezk offenbar gestoppt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bewohner der von Russland besetzten Gebiete zum Widerstand aufgerufen. Sie sollten den ukrainischen Streitkräften über sichere Kanäle Informationen zum Feind oder über Kollaborateure übermitteln, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Sorge bereitet derzeit vor allem die Lage in dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja. Heute will sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York mit dem Thema befassen.

Lesen Sie hier die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen des 169. Tages im russischen Krieg gegen die Ukraine.

Aus der brennenden Brauerei in der ostukrainischen Separatistenhochburg Donezk ist nach Angaben örtlicher Behörden in einem Radius von zwei Kilometern giftiges Ammoniak ausgetreten. Bei dem durch ukrainischen Beschuss ausgelösten Brand seien ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden, teilen die prorussischen Behörden in Donezk mit. Der Austritt von Ammoniak sei inzwischen gestoppt worden.



Zur Zeit des Beschusses hätten sich mehr als 30 Menschen in der Bierbrauerei aufgehalten, hieß es. Die Front zwischen ukrainischen Truppen und den Einheiten der von Moskau gesteuerten Separatisten verläuft seit 2014 nordöstlich der größten Stadt im Donbass. Die Kämpfe in der Ukraine müssen nach Einschätzung des Präsidialamts in Kiew dringend noch vor Beginn der nächsten Heizperiode beendet werden. Ansonsten bestehe das Risiko, dass Russland die Infrastruktur für Wärme und Energie zerstöre, sagt der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, nach Angaben der Agentur Interfax in Kiew. Die russische Armee greife jetzt schon Infrastruktureinrichtungen an. "Das ist einer der Gründe, warum wir maximale Maßnahmen ergreifen wollen, um den aktiven Teil des Kriegs bis Ende Herbst zu beenden", sagt Jermak. Auch aus anderen besetzten Gebieten gibt es Berichte über Anschläge auf russische Einrichtungen und auf Ukrainer, die mit der Besatzung kooperieren. In der besetzten Stadt Melitopol im Süden ereigneten sich nach ukrainischen Berichten am Mittwochabend zwei Explosionen. Die Zufahrten zur örtlichen Polizeizentrale seien gesperrt worden. Russische Quellen deuteten die lauten Explosionen als Feuer der Flugabwehr. Unabhängige Berichte dazu gibt es nicht. Noch immer gibt es keine vollständige Klarheit über die Vorkommnisse auf der russischen Luftwaffenbasis Saki auf der Krim. Am Dienstag war es dort zu einer Reihe von schweren Explosionen gekommen. Als Ursache kommt ein ukrainischer Angriff infrage, bei dem laut inoffiziellen Angaben Kiew-treue Partisanen eine Rolle gespielt haben sollen. Die russische Seite spricht hingegen von Verstößen gegen den Brandschutz.



Laut Präsident Selenskyj sind bei dem Vorfall neun russische Kampfflugzeuge zerstört worden. Erste westliche Satellitenbilder belegen nach Einschätzung von Experten, dass Russland viele der dort stationierten Jets verloren hat. Das ukrainische Verteidigungsministerium vermutet ebenfalls eine höhere Zahl als neun Flugzeuge. Ein Satellitenbild zeigt den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki nach der Explosion . Planet Labs PBC/AP/DPA Im Donbass in der Ostukraine setzen russische Truppen ihre Vorstöße begleitet von massivem Artilleriefeuer fort. Dabei wurden in der Stadt Bachmut sieben Zivilisten getötet, wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilt. Präsident Selenskyj kündigt zudem Vergeltung an für russische Luftangriffe im Gebiet Dnipropetrowsk, bei denen in der Nacht auf Mittwoch 13 Zivilisten getötet worden waren.



Angesichts der Befürchtungen vor einer nuklearen Katastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja wird sich der UN-Sicherheitsrat heute zu einer Krisensitzung treffen. Die Sitzung auf Antrag Russlands wird um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) in New York stattfinden, wie aus diplomatischen Kreisen verlautet. Seit Tagen wird aus der Gegend um das von Russland besetzte Akw heftiger Beschuss gemeldet. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Russland ist neben China, Frankreich, Großbritannien und den USA ständiges Mitglied im Sicherheitsrat und besitzt dort Vetorecht. Den Vorsitz über das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hat derzeit China inne.



Die EU-Staaten dürfen ab sofort keine Kohle mehr aus Russland importieren. Um Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag endete die Übergangsperiode für das Kohleembargo gegen Russland, das die EU-Staaten als Teil des fünften Sanktionspakets im April beschlossen hatten. Damit sich die Industrie auf das Einfuhrverbot einstellen konnte, hatten sich die Länder damals auf eine Übergangsfrist von 120 Tagen geeinigt. Ziel des Importstopps ist es, die russische Wirtschaft vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine weiter zu schwächen. Nach Angaben der EU-Kommission im April könnte das Kohleembargo ein Minus von rund acht Milliarden Euro pro Jahr für Russland bedeuten. Der Verein der Kohlenimporteure (VdKi) rechnet trotz des Importverbots nicht mit Lieferengpässen in Europa, da Kohle auf dem Weltmarkt verfügbar sei. Hauptlieferländer seien jetzt die USA, Südafrika, Australien, Indonesien und Kolumbien.



Der Staatschef äußerte auch die Erwartung, dass die russischen Besatzer bald die Flucht ergreifen. "Sie haben bereits das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, aus Cherson und im Allgemeinen aus dem Süden unseres Landes zu fliehen. Es wird eine Zeit geben, in der sie aus dem Gebiet Charkiw, aus dem Donbass und von der Krim fliehen werden." Aus einer brennenden Brauerei in der ostukrainischen Separatistenhochburg Donezk ist nach Angaben örtlicher Behörden giftiges Ammoniak ausgetreten. Der Brand sei durch den Beschuss ukrainischer Artillerie ausgelöst worden, teilt die Territorialverteidigung Donezk mit. Das Gas verteile sich im Umkreis von zwei Kilometern. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten. Ammoniak - bekannt für seinen stechenden Geruch - dient beim Bierbrauen als Kühlmittel. Feuerwehrleute versuchen, den Ammoniakausbruch in Donezk zu kontrollieren . Valentin Sprinchak/Tass/Imago



Nach Angaben ukrainischer Medien bestätigt das Schweizer Außenministerium die Einigung, verweist aber auf die fehlende Zustimmung aus Moskau. Das Außenministerium in Moskau verweist auf Äußerungen von Minister Sergej Lawrow, wonach man keine Vermittlung eines Landes akzeptieren werde, das sich Sanktionen angeschlossen habe.



Die Ukraine hatte die diplomatischen Beziehungen zu Russland am 24. Februar abgebrochen - dem Tag, an dem vor mehr als fünf Monaten der Krieg begann. Allerdings leben und arbeiten bis heute Hunderttausende Ukrainer in dem großen Nachbarland.



Russlands Krieg gegen die Ukraine geht in den 169. Tag. Auch heute halten wir Sie an dieser Stelle über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.