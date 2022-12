Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht zum Abschluss ihrer Visite in der Slowakei das deutsche Kontingent einer Nato-Kampfgruppe. Lambrecht trifft am Morgen auf einem Truppenübungsplatz beim zentralslowakischen Lest ein, wo derzeit 250 Soldatinnen und Soldaten einer Gebirgsjägereinheit der Bundeswehr stationiert sind. Die Kampfgruppe ist Teil der Nato-Verstärkung in Osteuropa. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat die Nato ihre Stationierung der Kampfverbände auch in Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei beschlossen.